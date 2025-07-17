Начался суд в отношении лица, задержанного СГБ Азербайджана за призывы против государства

БАКУ /Trend/ - Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в открытых призывах против государства.

Как сообщает в четверг Trend, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

По решению суда уголовное дело передано на рассмотрение. Заседание по рассмотрению дела назначено на 30 июля.

Отметим, что в отношении М.Талышханова выдвинуто обвинение по статьям 32.4 и 281.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (подстрекательство к открытым призывам против государства, совершённое повторно или группой лиц). Известно, что ранее он работал в правоохранительных органах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!