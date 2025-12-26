Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Происшествия Материалы 26 декабря 2025 08:31 (UTC +04:00)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Фото: Государственный таможенный комитет Азербайджана

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Астаринское таможенное управление обнаружило и изъяло из незаконного оборота 58 610 граммов гашиша и 89 705 граммов марихуаны. В общей сложности было изъято 148 килограммов наркотических средств.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, наркотическое средство был обнаружено в транспортном средстве, перевозившем «сельдерей и салат» из Ирана в Россию транзитом через Азербайджан.

Так как при осмотре на стационарной рентген-установке были обнаружены подозрительные линии, таможенный досмотр грузового автомобиля был проведён с участием служебной собаки.

В двух поддонах в транспортном средстве, скрытых от таможенного контроля, было обнаружено 58 килограммов 610 граммов гашиша и 89 килограммов 705 граммов марихуаны.

