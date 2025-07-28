В Ханкенди арестован виновник пожара

БАКУ /Trend/ - 27 июля в городе Ханкенди сотрудники полиции установили виновника пожара, произошедшего неподалеку от жилых домов.

Как сообщили в понедельник Trend в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем во время приготовления пищи. Пожар устроил Малик Исмаилов, 1973 года рождения.

В результате инцидента пострадали зеленые насаждения на площади примерно 40 кв.м.

В отношении Малика Исмаилова принято решение о заключении под стражу.

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