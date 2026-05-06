БАКУ/ Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана и Вьетнама в сфере кино и культуры.

Как сообщает Trend, обсуждения состоялись в ходе встреч во Вьетнаме председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуада Мурадова с заместителем министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Та Куанг Донгом и другими официальными лицами.

Вьетнамская сторона подчеркнула важность культурного и гуманитарного сотрудничества как одного из ключевых факторов развития двусторонних отношений, отметив роль кино в укреплении связей между народами и взаимопонимания.

Особое внимание было уделено наследию азербайджанского режиссёра Аждара Ибрагимова, чья деятельность во Вьетнаме внесла значительный вклад в развитие национального кинематографа страны и укрепление культурных связей между двумя государствами.

Азербайджанская сторона отметила потенциал расширения совместных культурных инициатив, включая кинопроекты, обмены и образовательные программы для молодежи.

Стороны пришли к выводу, что сфера кино обладает значительным потенциалом для углубления культурного сотрудничества и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.