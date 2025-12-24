БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хоровлу Джебраильского района и в село Сос Ходжавяндского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хоровлу Джебраильского района и в село Сос Ходжавяндского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращается 24 семей, 99 человек, а в село Сос Ходжавяндского района – 19 семей, 70 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.