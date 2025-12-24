Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Энергетика Материалы 24 декабря 2025 07:46 (UTC +04:00)
Обнародован общий объем добытого газа и конденсата с "Шахдениз"
Фото: Министерство энергетики Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - С начала эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" было добыто 263,2 миллиарда кубометров газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

За отчетный период с месторождения было добыто 52,3 миллиона тонн конденсата.

С момента начала эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" прошло 19 лет. Успешный запуск первой очереди проекта "Шахдениз" открыл новые возможности для экспорта азербайджанского газа на мировые рынки, укрепил энергетическую безопасность страны и способствовал выходу экономики на новый уровенm.

