Обнародован общий объем добытого газа и конденсата с "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - С начала эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" было добыто 263,2 миллиарда кубометров газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

За отчетный период с месторождения было добыто 52,3 миллиона тонн конденсата.

С момента начала эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" прошло 19 лет. Успешный запуск первой очереди проекта "Шахдениз" открыл новые возможности для экспорта азербайджанского газа на мировые рынки, укрепил энергетическую безопасность страны и способствовал выходу экономики на новый уровенm.

