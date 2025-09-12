Мобильный POS для вашего бизнеса

В современной бизнес-среде время особенно ценно для малых предпринимателей. Цифровые решения, которые минимизируют потерю времени, упрощают операции и повышают удовлетворённость клиентов, уже стали необходимостью. Безналичные платежи не только облегчают процесс продаж, но и предоставляют предпринимателю возможность более прозрачно отслеживать свои операции.



Учитывая эти потребности, Yelo Bank предлагает предпринимателям услугу Mobile POS. С её помощью, вне зависимости от оборота и без необходимости внесения депозита, предприниматели могут использовать свои смартфоны или планшеты с операционной системой Android и поддержкой NFC в качестве POS-терминала.



Yelo Mobile POS особенно подходит для владельцев малого бизнеса — кофеен, служб доставки, цветочных магазинов, киосков, бутиков и других торговых точек. Благодаря портативности устройства предприниматель может принимать платежи в любое время и в любом месте. Удобный интерфейс и быстрая настройка упрощают процесс продаж и способствуют росту объёма безналичных операций.



Основные преимущества сервиса:

✔️ Бесплатное подключение

✔️ Отсутствие требований к обороту

✔️ Нет платы за открытие счёта

✔️ Предпринимателю предоставляется бизнес-карта в подарок

✔️ Снятие наличных с бизнес-карты и текущего счёта - без комиссии

С помощью приложения Yelo Business App услугу можно подключить полностью онлайн.

