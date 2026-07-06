Посол России вызван в МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 июля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел.

Об этом сообщил МИД Азербайджана.

Согласно информации, был выражен решительный протест в связи с тем, что вечером 5 июля автозаправочная станция SOCAR, расположенная в Николаевской области Украины, подверглась атаке беспилотников, и российской стороне была представлена соответствующая нота.

Было напомнено, что данная атака беспилотников не является первым случаем, и что до этого объекты SOCAR в Украине, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе, подвергались военным ударам и другим разрушительным последствиям военных действий, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб, а среди сотрудников компании были раненые. Было заявлено, что продолжение подобных случаев, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует о целенаправленном характере атак.

Также было обращено внимание на несколько воздушных ударов, в результате которых пострадали здания нашего посольства в Киеве и почетного консульства в городе Харькове, и подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите зданий дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями.

МИД Азербайджана призвал российскую сторону провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, дать соответствующие разъяснения в связи с произошедшими случаями, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств.