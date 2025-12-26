В Баку прошла церемония награждения победителей национального юношеского чемпионата по тхэквондо

БАКУ/ Trend/ - В спортивно-оздоровительном клубе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялась церемония награждения победителей национального юношеского чемпионата по тхэквондо.

Как сообщает Trend, награждение состоялось в весовых категориях 48 кг, 59 кг и 63 кг среди юношей, а также 44 кг и 49 кг среди девушек.

Награды победившим спортсменам вручили президент Федерации тхэквондо Азербайджана Камаладдин Гейдаров, министр молодежи и спорта Фарид Гайибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь НОК Азер Алиев и вице-президент Федерации тхэквондо Азербайджана Хикмат Самедов.

Выступая на церемонии, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде отметил, что тхэквондо в Азербайджане развивается быстрыми темпами. Он также подчеркнул, что Президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев в этот же день провел встречу с рядом спортсменов и наградил их.

Министр молодежи и спорта Фарид Гайибов заявил, что национальный чемпионат был организован на высоком уровне. По его словам, текущий год стал успешным для азербайджанского спорта, а основой достигнутых результатов является поддержка, оказываемая спортивной сфере Президентом Ильхамом Алиевым.

В национальном юношеском чемпионате по тхэквондо принимают участие 436 спортсменов из 72 клубов и спортивных обществ, представляющих Баку и регионы страны.

Отметим, что национальный юношеский чемпионат по тхэквондо завершится 27 декабря.