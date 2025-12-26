Обнародованы данные по поставкам нефти из Азербайджана в Чехию в январе-ноябре

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года из Азербайджана в Чехию было экспортировано 1,405 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 742,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 235,4 миллиона долларов США, или на 24,1%, а по объему уменьшился на 178 тысяч тонн, или на 11,2%.

За первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в Чехию было экспортировано 1,583 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 977,6 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.