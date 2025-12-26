В Баку представлены коллекции монет нового поколения и ковров «Редкие виды фауны» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По совместной инициативе ЗАО «AzerGold» и ОАО «Азерхалча» состоялась церемония презентации серебряных монет нового поколения и сотканных из смеси шелка и шерсти с применением 3D-технологии ковров «Редкие виды фауны», посвященных видам животных, находящимся под угрозой исчезновения.

В мероприятии под названием «Редкие жемчужины – гармония шелка и серебра» приняли участие представители государственных и правительственных структур, депутаты Милли Меджлиса, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, деятели культуры и общественности, а также представители неправительственных организаций и средств массовой информации.

Выступая на мероприятии, председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов рассказал о реализуемой в стране государственной политике в сфере сохранения биоразнообразия и подчеркнул, что именно данная деятельность послужила основным источником вдохновения для реализации проекта коллекции «Редкие виды фауны».

Председатель особо отметил деятельность Общественного объединения "IDEA", подчеркнув, что реализуемые организацией проекты дарят новую жизнь исчезающим видам фауны и вселяют надежду в сохранение природы.

З. Ибрагимов подчеркнул неоценимую роль Лейлы Алиевой — основателя и руководителя Общественного объединения "IDEA" — в успешной реализации данных инициатив, отметив, что именно эта деятельность стала главным источником вдохновения для воплощения данного проекта.

Председатель также отметил, что государственная компания рассматривает соблюдение экологических требований в качестве одного из ключевых приоритетов не только в процессе эксплуатации месторождений, но и во всех сферах своей деятельности. При этом среди реализуемых социальных проектов особое место занимает защита биологического разнообразия. Было подчеркнуто, что новая коллекция монет-ковров также направлена на содействие охране редких видов фауны и привлечение внимания общественности к значимости сохранения биоразнообразия.

Выступая на мероприятии, председатель совета директоров ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель культуры Азербайджана, Эмин Мамедов отметил, что ковры, сотканные из шерсти и шелка с применением 3D-технологий, в эстетической и художественной форме отражают общую идею ЗАО «АзерГолд» и ОАО «Азерхалча», направленную на защиту дикой природы.

Особо было подчеркнуто, что совместная деятельность обеих организаций приурочена к 15-летию включения традиционного искусства азербайджанского ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, осуществленного по прямой инициативе и при поддержке первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Председатель отметил, что главной целью ОАО «Азерхалча» является сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого уникального вида искусства. Эмин Мамедов также рассказал о краткой истории различных карабахских ковров, представленных на выставке, и проинформировал участников мероприятия о будущих планах и ключевых целях ОАО «Азерхалча».

Следует отметить, что все 3 редких вида животных, включенных в коллекцию — газель, леопард и безоаровый коза — занесены в «Красную книгу» Азербайджанской Республики, а также в «Красный список» Международного союза охраны природы. Новое поколение серебряных монет создано из 2 унций высококачественного серебра в 3D-формате с использованием технологии «Smartminting», которая считается самым современным производственным решением в области нумизматики. - был воплощен в монетах весом 2 унции из высококачественного серебра, изготовленных в формате 3D с использованием преимуществ технологии «Smartminting», считающейся самым современным производственным решением в области нумизматики.

В рамках мероприятия был продемонстрированы видеоролики о продуктах, созданных обоими национальными брендами на единую тематику, и об используемых в их производстве технологиях. В завершение участники мероприятия ознакомились с образцами новой коллекции, а также с различными другими видами монет, слитков и ковров.

