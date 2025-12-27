Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Стал известен объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане

Экономика Материалы 27 декабря 2025 02:24 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - По данным на конец ноября, количество транзакций по платежным картам Visa в Азербайджане, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 130,7 миллиона единиц, а объем операций - 7,2 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 36,4 миллиона, или на 38,6%, а объем операций - на 1,4 миллиарда манатов, или на 24,1%.

В то же время количество транзакций по картам Visa, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, составило 721,7 тысячи, а объем - 64 миллиона манатов.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.

