Назван общий объем выработанной электроэнергии на МГЭС "Вайхыр" в Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Малая гидроэлектростанция "Вайхыр" (МГЭС) на сегодняшний день произвела 143 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Станция состоит из 3 гидроагрегатов мощностью по 1,5 МВт каждый.

МГЭС "Вайхыр" была введена в эксплуатацию в Нахчыванской Автономной Республике 19 лет назад.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказаны услуги на сумму 3,096 миллиарда манатов.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки сточных вод, составил 597,5 миллиона манатов.

