Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Проекты Азербайджана внесли важный вклад в энергетическую безопасность многих стран - министр

Политика Материалы 26 декабря 2025 16:15 (UTC +04:00)
Проекты Азербайджана внесли важный вклад в энергетическую безопасность многих стран - министр

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Инициированный Азербайджаном проект "Южный газовый коридор" внес значительный вклад в энергетическую безопасность многих стран.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По словам министра, в 2025 году азербайджанские компании вложили крупные инвестиции во многих странах.

"В качестве примера можно привести ОАЭ, Израиль, Турцию, Узбекистан. Эти инвестиции откроют новые грани энергетической дипломатии Азербайджана", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости