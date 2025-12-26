Проекты Азербайджана внесли важный вклад в энергетическую безопасность многих стран - министр

БАКУ /Trend/ - Инициированный Азербайджаном проект "Южный газовый коридор" внес значительный вклад в энергетическую безопасность многих стран.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По словам министра, в 2025 году азербайджанские компании вложили крупные инвестиции во многих странах.

"В качестве примера можно привести ОАЭ, Израиль, Турцию, Узбекистан. Эти инвестиции откроют новые грани энергетической дипломатии Азербайджана", - добавил он.

