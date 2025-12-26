Азербайджан хочет скорейшего завершения российско-украинской войны - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан хочет скорейшего завершения российско-украинской войны.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Министр подчеркнул, что от того, когда и как завершится война, будут зависеть дальнейшие процессы и действия Азербайджана в поствоенный период.

"Каким образом будут выстраиваться отношения России с Западом? Продолжится ли санкционная политика или нет? Будет ли у Украины международный план по обеспечению безопасности и восстановлению страны? Действия Азербайджана также будут определяться ответами на эти вопросы", – добавил Байрамов.

