Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан хочет скорейшего завершения российско-украинской войны - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 26 декабря 2025 18:14 (UTC +04:00)
Азербайджан хочет скорейшего завершения российско-украинской войны - Джейхун Байрамов

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан хочет скорейшего завершения российско-украинской войны.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Министр подчеркнул, что от того, когда и как завершится война, будут зависеть дальнейшие процессы и действия Азербайджана в поствоенный период.

"Каким образом будут выстраиваться отношения России с Западом? Продолжится ли санкционная политика или нет? Будет ли у Украины международный план по обеспечению безопасности и восстановлению страны? Действия Азербайджана также будут определяться ответами на эти вопросы", – добавил Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости