«Русский дом» действовал в Азербайджане без регистрации — Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - «Русский дом» долгое время действовал в Азербайджане без регистрации.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, в начале февраля 2025 года в связи с этим было сделано предупреждение, а позже было принято решение о закрытии «Русского дома», и оно было реализовано.

Министр отметил, что контакты состоялись несколько недель назад, со стороны России оставались незавершенные вопросы, связанные с закрытием. "Представители Москвы прибыли в связи с этим в Азербайджан, министерство иностранных дел оказало поддержку. Там не осталось незавершенных вопросов, и таким образом деятельность организации полностью завершена», — сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!