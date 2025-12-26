В Филармонии прошёл концерт ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась специальная концертная программа, посвящённая Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает Trend Life.

В мероприятии под художественным руководством и управлением Гюльбаджи Имановой выступила Азербайджанская государственная хоровая капелла. В концерте приняли участие концертмейстеры Эльхан Нифтиев и Тофик Шихиев (фортепиано), Васиф Гусейнов (тар), Юсиф Ализаде (ударные инструменты), а также Ряван Ахмедзаде (контрабас). В рамках насыщенной программы прозвучали произведения из сокровищницы мировой музыкальной культуры. Слушатели стали участниками настоящего музыкального праздника благодаря гармоничному сочетанию классического и современного жанров.

В концерте приняли участие солисты - Эмин Мамедов, Лейла Ибрагимова, Нигяр Аскерова, Нурай Исмаилова, Исмаил Асадли, Фархад Алекперов, Севда Гусейнова, Арастун Гулиев, Екатерина Исаева и Гюнель Асадова, которые своим исполнительским мастерством подарили слушателям незабываемые мгновения.

Этот праздничный музыкальный вечер, отразив дух национальной солидарности и объединяющую силу музыки, был встречен слушателями с большим интересом.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!