Турция всегда действовала в координации с Азербайджаном в своих отношениях с Арменией - Министр

БАКУ/Trend/ - Турция всегда действовала в координации с Азербайджаном в своих отношениях с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что еще несколько месяцев назад турецкая сторона провела переговоры с Азербайджаном по поводу рейсов из Турции в Армению:

"Для нас это не новость, мы были осведомлены об этом еще до того, как информация стала достоянием общественности. Хакан Фидан также отметил, что отношения Азербайджана и Турции связаны с отношениями между Азербайджаном и Арменией. Отношения между Азербайджаном и Турцией беспрецедентны. Их основой являются исторические связи, дружба и отношения между лидерами двух стран", – сказал он.

По его словам, эта координация продолжается и после 44-дневной Отечественной войны.

"Турция – братское государство для Азербайджана, наши страны - союзники", – добавил министр.

