В Азербайджане с апреля 2026 года вводится запрет на продажу и использование электронных сигарет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении поправок в закон «О табаке и табачных изделиях», который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также трудовой и социальной политике.

Согласно законопроекту, будут запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа и использование электронных сигарет и их компонентов. Также электронные сигареты, содержащие никотин, будут считаться табачными изделиями. Кроме того, в законопроект предлагается включить следующие новые понятия: нагреваемое табачное изделие, электронная сигарета.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 апреля 2026 года. В первоначальной версии законопроекта он должен был вступить в силу 1 февраля 2026 года.

Проект закона вынесен на голосование и принят во втором чтении.

