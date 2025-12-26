Устранение минной проблемы в Азербайджане в короткие сроки не представляется возможным - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Устранение минной проблемы в Азербайджане в короткие сроки не представляется возможным.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что с ноября 2020 года минная проблема стала одним из приоритетных направлений деятельности Азербайджана. Карты минных полей, точность которых составляет около 25 процентов, были переданы Азербайджану через восемь месяцев после окончания конфликта.

"Мы будем продолжать настаивать на этом вопросе. Армянская сторона заявляет, что передала все, что у нее было. Ситуация с минной проблемой остается напряженной: уже 415 пострадавших от мин, из них 71 погибший. Расширяется сотрудничество Агентства Азербайджанской Республики по разминированию с международными организациями. В 2020-2023 годах продолжались попытки установить вторую линию соприкосновения, транспортировки нелегальных боеприпасов через Лачинский коридор и закладка мин на территории Азербайджана", – сказал он.

Он также отметил, что гражданам запрещено без разрешения выезжать в районы с высоким риском минной опасности на освобождённых от оккупации территориях.

