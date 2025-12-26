Узбекистан и Вьетнам расширяют инвестиционное и промышленное сотрудничество

ТАШКЕНТ /Trend/ - В рамках визита Рабочей группы в Вьетнам под руководством заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзата Касимова прошли двусторонние встречи с рядом ведущих вьетнамских корпораций по приоритетным направлениям сотрудничества, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров с Masan Group были рассмотрены возможности взаимодействия в сфере добычи и переработки критически важных минералов. С Sovico Group обсуждались перспективы партнерства в транспортной отрасли, градостроительстве, туризме, а также в банковско-финансовом секторе.

Особое внимание было уделено вопросам ускорения реализации действующих проектов с ROX Group в сферах туризма и градостроительства. Также состоялись переговоры с корпорацией Vingroup и входящими в ее структуру компаниями VinHomes, VinPearl и VinFast, посвященные подготовке и реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики Узбекистана.

По итогам встречи было подписано Соглашение о развитии взаимного сотрудничества между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и корпорацией Vingroup.