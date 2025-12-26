Между Азербайджаном и ЦА сформирована единая конфигурация экономических отношений - министр

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Центральной Азией сформирована единая конфигурация экономических отношений.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

"Лидерство нашей страны будет продолжаться на различных платформах и в контексте международных организаций. Невозможно было представить в регионе, что Азербайджан будет перевозить грузы в Армению через Грузию. Однако благодаря многолетней работе, проделанной под руководством Президента Ильхама Алиева теперь это стало возможным", - сказал он.

Джейхун Байрамов отметил, что надеется увидеть новые проекты и интенсификацию в этом направлении в 2026 году.

"Южный газовый коридор был завершен в 2020 году, что позволило Азербайджану играть значимую роль в энергоснабжении многих стран. Это создает большие экономические возможности и одновременно способствует росту престижа страны в двусторонних отношениях", - подчеркнул министр.

