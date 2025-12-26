В Баку в ясли-детском доме № 1 прошел новогодний праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ясли-детском доме № 1 в Баку состоялось праздничное мероприятие по случаю Нового года.

Как сообщает Trend, мероприятие прошло в учреждении, действующем при поддержке министерства здравоохранения.

В ходе праздника малыши продемонстрировали различные танцевальные номера и сценки.

В праздничной программе также приняли участие Дед Мороз и Снегурочка. В конце мероприятия детям были вручены новогодние подарки.

Выступая на мероприятии, главный врач ясли-детского дома Дурдана Будагова отметила, что президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева всегда уделяют первостепенное внимание и заботу деятельности яслей-детских домов.

По ее словам, эта постоянная поддержка играет важную роль в дальнейшем повышении качества работы яслей-детских домов.

Главный врач отметила, что коллектив, работающий в яслях-детском доме, глубоко осознает свою ответственность и выполняет свои профессиональные обязанности с большой самоотдачей и преданностью.

Д.Будагова также сообщила, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева заработная плата сотрудников яслей-детского дома № 1 была повышена в 1,5–3 раза. По ее словам, это решение является ярким примером высокого значения, которое Президент Ильхам Алиев придает социальной сфере, особенно труду специалистов, работающих с детьми.

Главный врач выразила благодарность министерству здравоохранения и соответствующим ведомствам за внимание и поддержку, оказанные яслям-детскому дому.

В заключение Дурдана Будагова поздравила членов коллектива и малышей с 31 декабря – Днем ​​солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелав им здоровья и счастливого будущего.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!