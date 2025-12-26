Назван объем выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года через Фонд ипотечного и кредитного гарантирования было выдано 393,3 миллиона манатов кредитов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 46,8 миллиона манатов или 10,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем рефинансированных фондом кредитов за отчетный период составил 399,4 миллиона манатов, что на 47,9 миллиона манатов или 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период объем размещенных фондом облигаций сократился на 50 миллионов манатов или 8,3%, до 550 миллионов манатов.

Кроме того, объем средств, выделенных фонду из государственного бюджета за отчетный период, сократился на 2,5 миллиона манатов или 2,8%, до 85,2 миллиона манатов.