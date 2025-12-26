Отношения с Китаем и Вьетнамом вышли на новый уровень в течение года - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Отношения с Китаем и Вьетнамом вышли на новый уровень в течение года.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Он отметил, что отношения Азербайджана со странами Европы продолжались в ходе двустороннего взаимного диалога.

Кроме того, в 2025 году состоялось официальное открытие посольств в Таиланде и Омане.

Глава МИД отметил, что продолжились дипломатические контакты Азербайджана по ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

Министр напомнил, что после 13-летнего перерыва была восстановлена деятельность посольства в Сирии. Кроме того, был принят закон об открытии посольства в Бахрейне.

