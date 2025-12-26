Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых

БАКУ /Trend/ - Судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых граждан Республики Армения продолжился 26 декабря в Бакинском военном суде заслушиванием последних слов подсудимых.

Как сообщает Trend, на судебном заседании обвиняемый Давид Ишханян продолжает выступать с последним словом.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

