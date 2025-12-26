Искусство без границ: маскарадный бал для молодёжи в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей искусств Азербайджана и Центра раннего вмешательства "Здоровое будущее детей" (USG) провели маскарадный бал. Это яркое и вдохновляющее инклюзивное мероприятие было направлено на поддержку творческого самовыражения молодёжи и продвижение идей равных возможностей, сообщает Trend Life.

В рамках бала молодые участники в возрасте от 18 до 22 лет продемонстрировали свои таланты и креативный потенциал. В программе прозвучали изысканные образцы классического танца, а также были представлены музыкальные номера на различных инструментах, отличавшиеся оригинальностью. Каждое выступление подчёркивало индивидуальность исполнителей и их искреннюю любовь к искусству.

Красочные номера и душевная атмосфера вызвали живой отклик у гостей мероприятия, которые с большим интересом и теплотой встречали выступления участников. и сами принимали активное участие в праздничном вечере. Маскарадный бал стал не только культурным событием, но и наглядным примером того, как искусство объединяет людей, способствует социальной интеграции и раскрытию творческого потенциала молодёжи, создавая пространство для диалога, вдохновения и взаимопонимания.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

