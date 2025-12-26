Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 декабря

Финансы Материалы 26 декабря 2025 09:25 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0032 маната, 1 турецкая лира — 0,0397 маната, а 100 российских рублей — 2,1937 маната.

Koд Kурс
USD 1,7
EUR 2,0032
AUD 1,1403
BYN 0,587
BGN 1,0241
AED 0,4629
KRW 0,1183
CZK 0,0825
CNY 0,2426
DKK 0,2682
GEL 0,6308
HKD 0,2187
INR 0,0189
GBP 2,295
SEK 0,1853
CHF 2,1567
ILS 0,5361
CAD 1,2427
KWD 5,533
KZT 0,3331
QAR 0,4661
KGS 0,0195
HUF 0,5145
MDL 0,1013
NOK 0,1699
UZS 0,0141
PKR 0,6063
PLN 0,4751
RON 0,3935
RUB 2,1937
RSD 0,0171
SGD 1,3236
SAR 0,4532
xdr 2,3313
TRY 0,0397
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,0886
NZD 0,9915
XAU 7664,731
XAG 126,9399
XPT 4077,314
XPD 3053,353

