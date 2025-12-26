Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 декабря

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0032 маната, 1 турецкая лира — 0,0397 маната, а 100 российских рублей — 2,1937 маната.
|Koд
|Kурс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0032
|AUD
|1,1403
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0241
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1183
|CZK
|0,0825
|CNY
|0,2426
|DKK
|0,2682
|GEL
|0,6308
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0189
|GBP
|2,295
|SEK
|0,1853
|CHF
|2,1567
|ILS
|0,5361
|CAD
|1,2427
|KWD
|5,533
|KZT
|0,3331
|QAR
|0,4661
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5145
|MDL
|0,1013
|NOK
|0,1699
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6063
|PLN
|0,4751
|RON
|0,3935
|RUB
|2,1937
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3236
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3313
|TRY
|0,0397
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,0886
|NZD
|0,9915
|XAU
|7664,731
|XAG
|126,9399
|XPT
|4077,314
|XPD
|3053,353
