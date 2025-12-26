Сергей Нарышкин направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейшей активной и плодотворной деятельности на высшем государственном посту, доброго здоровья, счастья, благополучия, любви дорогих и близких людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за Ваше постоянное внимание и поддержку развития взаимодействия спецслужб России и Азербайджана, которое и впредь будет служить надежным гарантом обеспечения безопасности и защиты национальных интересов наших стран, сохранения мира и стабильности в регионе".