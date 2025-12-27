Назван объем срочных депозитов физлиц в банковском секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года 67,5% (10,7 миллиарда манатов) депозитов физических лиц в банках Азербайджана размещены в национальной валюте, а 32,5% (5,146 миллиарда манатов) — в иностранной валюте.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк.

По имеющейся информации, 62,9% (9,964 миллиарда манатов) депозитного портфеля физических лиц составляли срочные депозиты. В ноябре срочные депозиты физических лиц увеличились на 0,8% или на 80,3 миллиона манатов, а депозиты до востребования — на 3,9% или на 218,4 миллиона манатов.

Кроме того, в ноябре 2025 года число уникальных срочных вкладчиков в банковском секторе увеличилось на 2,7% (4959 вкладчиков), а с начала года — на 26,8% (40409 вкладчиков), превысив 190,9 тысячи человек.

При этом отмечено, что за отчетный период депозиты до востребования юридических лиц составили 16,044 миллиарда манатов, что составляет 75,1% от общего депозитного портфеля юридических лиц. В ноябре текущего года общий депозитный портфель юридических лиц увеличился на 4,1% или на 840,4 миллиона манатов и составил 21,354 миллиарда манатов.