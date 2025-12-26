2025 стал для Азербайджана годом стратегического созидания - Севиндж Фаталиева

БАКУ/Trend/ - 2025 год стал для Азербайджана этапом практического закрепления внешнеполитического курса и региональных позиций, сформированных в предыдущие годы. В условиях трансформации глобальной системы страна не только сохранила стратегическую устойчивость, но и заметно усилила своё значение как самостоятельного субъекта международных отношений, надёжного партнёра и инициатора новых форматов взаимодействия. Последовательная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2025 году была направлена на согласование дипломатии, экономики и безопасности в рамках единой стратегической линии.

Визитная дипломатия, реализованная в течение года, носила не символический, а выраженно практический характер. Переговоры и контакты на высоком уровне с руководством стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии сопровождались конкретными результатами - подписанием документов в сферах энергетики, транспорта, логистики и инвестиций. Такой подход наглядно подтвердил: Азербайджан выступает в двусторонних отношениях как равноправный партнёр, способный не только реагировать на инициативы, но и предлагать собственные решения.

Особо следует подчеркнуть, что в политической архитектуре 2025 года важное место заняла роль Азербайджана в Организации тюркских государств. Саммит ОТГ, прошедший в Габале, стал одним из ключевых международных событий года. В его рамках обсуждались вопросы региональной безопасности, транспортной связанности и экономической интеграции. Это было не только подтверждением лидерских позиций Азербайджана в тюркском мире, но и свидетельством перехода организации от символического сотрудничества к институциональной, практико-ориентированной деятельности.

Сотрудничество с Центральной Азией в 2025 году вышло на качественно новый уровень. Азербайджан продемонстрировал системный подход к отношениям с государствами региона, подняв транспортно-логистическое и энергетическое взаимодействие до стратегической повестки. В течение года был сформирован новый региональный формат сотрудничества - Ц6, а также подписан ряд соглашений с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, направленных на развитие Среднего коридора, расширение транзитных возможностей и углубление энергетического партнёрства. Эти процессы укрепили позиционирование Азербайджана не как "внешнего партнёра" Центральной Азии, а как важного элемента общего евразийского пространства.

Международная повестка Азербайджана в завершающемся 2025 году была насыщена и значимыми мероприятиями, проводившимися в стране. Международные форумы по вопросам безопасности, включая Бакинский форум по безопасности, гуманитарные конференции, посвящённые проблеме пропавших без вести, а также многосторонние региональные встречи укрепили имидж Баку как надёжной и нейтральной площадки для диалога. Проведение подобных мероприятий стало показателем высокого уровня международного доверия и одновременно усилило роль столицы как регионального дипломатического центра.

Особое внимание в 2025 году было уделено теме мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте одним из важнейших политических событий года стало начало качественно нового этапа в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Именно в 2025 году этот процесс приобрёл практическое содержание. Встреча, состоявшаяся в августе в Вашингтоне, стала поворотным моментом мирной повестки. Парафирование проекта мирного договора подтвердило согласие сторон по базовым принципам и продемонстрировало необратимость выбранного направления.

Одним из ключевых итогов Вашингтонской встречи стало решение о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ. Этот шаг был воспринят как официальное признание несостоятельности многолетней посреднической модели, не давшей ощутимых результатов, и открыл путь к формированию новой политической реальности в регионе. На следующем этапе процесс стал строиться на основе прямого диалога, уважения принципов суверенитета и ориентации на конкретные договорённости. На этом фоне обозначились и практические результаты нормализации: были предприняты шаги по открытию транзитных возможностей для Армении, обсуждению поставок топлива, восстановлению экономических и транспортных связей. Одновременно активизировались контакты между представителями гражданского общества, экспертных кругов и гуманитарных организаций, что стало важным фактором укрепления доверия между обществами параллельно с официальными переговорами.

В этой логике маршрут TRIPP выдвинулся на первый план как проект, отражающий новую философию постконфликтного развития. Он рассматривается не только как транспортный коридор, но и как инструмент укрепления мира на экономической основе. Для Азербайджана TRIPP означает расширение транзитного потенциала, развитие торговых связей и превращение экономической взаимозависимости в фактор обеспечения региональной стабильности.

Ещё одним значимым событием 2025 года стало участие Президента Ильхама Алиева в международном саммите по Ближнему Востоку. Этот шаг подтвердил расширение дипломатического радиуса Азербайджана и показал, что страна всё чаще воспринимается не только в контексте Южного Кавказа, но и в более широкой архитектуре международной безопасности.

Таким образом, завершающийся 2025 год может быть охарактеризован как год стратегического созидания для Азербайджана. Визитная дипломатия, активная роль в тюркском мире, новые форматы сотрудничества с Центральной Азией, переход азербайджано-американских отношений на новый этап, практические результаты мирного процесса и проведение значимых международных мероприятий в стране сформировали целостную и последовательную модель. Эта модель наглядно демонстрирует самостоятельный курс Азербайджана в условиях меняющегося мирового порядка - курс, основанный на суверенитете, прагматизме и долгосрочном стратегическом видении.