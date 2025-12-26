В Баку состоялась планирующая конференция по проведению учений "Щит мира – 2026"

БАКУ /Trend/ - 25 декабря в Баку состоялась основная планирующая конференция по проведению учений «Щит мира – 2026», которые пройдут с участием группы военнослужащих Азербайджанской Армии и Вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В ходе конференции, организованной в Министерстве обороны, военные делегации обеих стран провели обстоятельный обмен мнениями по поводу цели учений, действий, которые будут выполнены по этапам учений, запланированных на февраль 2026 года в ОАЭ, а также по другим вопросам.

Были представлены брифинги по задачам, которые предстоит выполнить в ходе учений «Щит мира – 2026», даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита в Азербайджан делегация ОАЭ посетила несколько воинских частей Азербайджанской Армии. Гостям была предоставлена подробная информация об условиях, созданных в воинских частях, а также об уровне подготовки военнослужащих", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!