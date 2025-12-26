Джейхун Байрамов разъяснил условия исключения армян из "черного списка"

БАКУ /Trend/ - После окончания оккупации лица, включенные в "черный список", могут быть выведены из него при условии, что они обратятся в Азербайджан и признают свою вину.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что за 30 лет был сформирован «чёрный список» из примерно двух тысяч человек:

"В последние годы по обращениям из черного списка были выведены десятки лиц", - отметил Байрамов.

Министр подчеркнул, что о поездках в Азербайджан лиц, включенных в черный список, не может быть и речи.

