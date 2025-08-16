Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне для обсуждения мира в Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети X.

"В понедельник я встречусь с Президентом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить все детали, касающиеся прекращения убийств и войны. Я благодарен за приглашение", - сказал он.

Зеленский также рассказал о прошедшем телефонном разговоре с президентом Трампом: "Мы начали с переговоров один на один, прежде чем пригласить европейских лидеров присоединиться к нам. Этот звонок длился более полутора часов, включая около часа нашей двусторонней беседы с Президентом Трампом".

"Украина подтверждает свою готовность работать с максимальными усилиями для достижения мира. Президент Трамп проинформировал о встрече с российским лидером и основных моментах их обсуждения. Важно, что влияние США сказывается на развитии ситуации.

Мы поддерживаем предложение Президента Трампа о проведении трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией. Украина подчеркивает, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и для этого подходит именно трехсторонний формат", - добавил Зеленский.