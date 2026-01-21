Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Мемориальный музей Бюльбюля представил проект, посвящённый трагедии 20 Января (ВИДЕО)

Социум Материалы 21 января 2026 15:05 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Мемориальный музей Бюльбюля совместно с гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории подготовил видеоролик, приуроченный к 20 Января - Дню общенациональной скорби, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В видеоролике ученик 9-го класса гимназии искусств Гулузаде Мухаммед (педагог — Шафига Мамедова) исполняет на скрипке вторую часть Концерта № 1 для скрипки с оркестром выдающегося азербайджанского композитора Азера Рзаева.Партию фортепиано исполняет Зулейха Усубова.

Данный видеоролик является выражением глубокого почтения памяти жертв трагедии 20 Января, символом национальной памяти и наглядным примером воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Оператором видеоработы выступил Кянан Велиев.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество. 20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию. В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

