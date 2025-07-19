Анару Мамедханову исполнилось бы 55 лет… Звезда легендарного капитана "Парни из Баку" зажглась на Walk of Famе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку, на Sea Breeze Walk of Fame, состоялась торжественная церемония открытия именной звезды легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку", общественного деятеля Анара Мамедханова (20.06.1970 - 23.04.2011) , сообщает Trend Life.

20 июля Анару Мамедханову исполнилось бы 55 лет… Семья, близкие, друзья и коллеги собрались, чтобы отдать дань уважения памяти человека, оставившего неизгладимый след в истории азербайджанской культуры, телевидения и общественной жизни. В рамках мероприятия были также представлены книги, посвящённые жизни и деятельности Анара Мамедханова.

Анар Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 1988 году создал знаменитую команду "Парни из Баку", а с 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году – чемпионами XX века. Анар Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд - в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Был одним из организаторов первого чемпионата мира по "Что? Где? Когда?", прошедшего в 2002 году в Баку. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая занималась производством фильмов на патриотическую тему. Скончался в Баку на 41-м году жизни из-за проблем с сердцем.

В церемонии открытия звезды приняли участие его мать Саида Ибрагимова, супруга Ирада Мамедханова, сын Ислам Мамедханов, а также известные деятели культуры и искусства, представители общественности, которые поделились тёплыми воспоминаниями о нём.

Ислам Мамедханов, сын: "Отец всегда делился радостью, он был источником света, улыбки и доброты. Даже спустя 14 лет после его ухода, он продолжает дарить нам светлые моменты. Его звезда - символ его души и той энергии, которую он создавал вокруг себя".

Ирада Мамедханова, супруга: "Это место - не просто памятный знак, это живое письмо памяти. Благодарю Эмина Агаларова и всех, кто участвовал в этом важном деле. Сердечно признательна каждому, кто сохраняет тепло к Анару - это очень ценно".

Эльмира Ахундова, народный писатель, автор книги "Судьба капитана": "Анар был звездой с раннего детства - в школе, университете, на сцене КВН и в парламенте. Он был первым во многом: самым молодым депутатом, первооткрывателем электронного портала. Он с нетерпением ждал победы в Карабахе и верил в неё… Каждый раз, посещая Шушу, я вспоминаю о нём".

Мурад Дадашов, народный артист, генеральный директор Xəzər TV: "Азербайджан невозможно представить без Анара. Его имя стало частью культурного сознания страны, её внутренним светом. 20 июля Анару исполнилось бы 55 лет... В канун этого события мы вспоминаем человека, ставшего для нас источником вдохновения".

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: "Анар был сияющей звездой. Даже мимолётная встреча с ним оставляла след в душе. Он умел быть щедрым на внимание, доброе слово, поддержку. Он ценил всё, что сделано с душой и талантом".

Эльчин Азизов, народный артист: "Анар и сейчас смотрит на нас с плаката и улыбается. Он всегда был светлым, позитивным человеком. Спасибо Эмину за это событие, за возможность вновь вспомнить его таким".

Sea Breeze Walk of Famе – Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin, Mahmut Orhan.

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