В результате атаки иранских дронов на Нахчыван пострадали два мирных жителя

БАКУ /Trend/ - В результате атаки беспилотников, осуществлённой с территории Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, пострадали два мирных жителя.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц», — говорится в заявлении МИД.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал и взорвался возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекекабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.