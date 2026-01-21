Ты прекраснее цветка - музыкальный букет азербайджанской песни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт "Sən güldən də gözəlsən" (Ты прекраснее цветка), представленный Хоровым коллективом имени Джахангира Джахангирова. Программа, составленная из любимых песен азербайджанских композиторов, стала ярким музыкальным признанием в любви - искренним, тонким и многогранным, сообщает Trend Life.

Со сцены прозвучали произведения, в которых национальная мелодика органично переплелась с выразительными возможностями хорового звучания. Большая часть репертуара была творчески переосмыслена художественным руководителем коллектива, заслуженным учителем, доктором философии по искусствоведению Тараной Юсифовой. Ряд произведений был отредактирован и адаптирован в соответствии с современными требованиями хорового искусства, сохранив при этом свою эмоциональную глубину и художественную ценность.

Музыкальное сопровождение концерта отличалось особым колоритом. Исполнителей поддерживали концертмейстер, заслуженная артистка Наргиз Алиева, пианист Ариф Агаев, а также исполнитель на уде Идрис Гусейнов.

Ведущей вечера выступила народная артистка Мехрибан Зеки. В её подаче музыкальные и литературные фрагменты слились в единое художественное полотно, наполнив концерт тёплой атмосферой и глубоким смыслом.

Выступления участников хора - Назакет Алиевой, Зейнаб Наджафовой, Айдан Гусейнзаде, Медины Салимовой, Улькер Рустамовой, Нурдана, Хаяла Гасымова, Рявана Гачаева, Нихада Оруджова, Мухаммеда Исмаила Алиева, Пярвина Сафарова, Эльмина Ибрагимова, Гусейна Алиева, Рияда Эйвазова и Орхана Нуриева продемонстрировали эмоциональную насыщенность произведений, что было встречено овациями зрителей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

