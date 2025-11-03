Блеск таланта и красоты Тараны Мурадовой озарил "Ночь танцующих бриллиантов" на Azerbaijan Dance Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках грандиозного Azerbaijan Dance Festival в отеле JW Marriott Absheron Baku состоялось уникальное и поистине ослепительное гала-шоу Night of the Dancing Diamonds (Ночь танцующих бриллиантов), где на одной сцене выступили лучшие танцевальные пары мира, сообщает Trend Life.

Кульминацией вечера стал выход легендарной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой, которой и был посвящён этот роскошный праздник танца.

В своей авторской постановке Тарана Мурадова представила современную бальную хореографию, изысканно вплетая в неё элементы национального танца. Этот синтез культур и стилей превратил сцену в пространство, где встречаются традиция и современность, сила и нежность, Восток и Запад.

В постановке приняли участие шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Эльдар Джафаров и чемпион мира и Европы, хореограф-постановщик Денис Тагинцев. Артисты, облачённые в элегантные чёрно-белые костюмы, исполнили номер под музыку народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова, создав гармонию пластики и ритма.

Для зрителей этот вечер стал откровением: Тарана Мурадова, много лет прославлявшая Азербайджан на мировой арене своими национальными и народными танцами, предстала в новом для себя амплуа - в современном, динамичном ритме, где каждый шаг звучал как признание в любви искусству.

Фантастическое выступление 60-летней Тараны Мурадовой стало настоящим символом вдохновения, ещё раз доказав, что возраст для творческой личности не существует. Она словно порхала по сцене - лёгкая, сияющая, наполненная внутренним светом - под шквал оваций, цветов и искренней любви зрителей. И это было настоящее волшебство! (смотрите видео внизу текста).

Организаторы фестиваля - Азербайджанский танцевальный совет (AZDC) под руководством народной артистки Азербайджана, проректора Бакинской академии хореографии Тараны Мурадовой и компания Smooth & Rhythm Dance Style (SRDS) во главе с её основателем и президентом Ольгой Краснянской. В рамках фестиваля на протяжении нескольких дней прошли престижные международные соревнования - WDC AL World Championships, WDC European Championships, Pro-Am World Cups в категориях Ballroom, Latin и Smooth для соло- и парных исполнителей всех возрастных групп: от детей и юниоров до взрослых, профессионалов и участников Pro-Am.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

