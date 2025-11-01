Шамаха говорит музыкой души и стихами великого Сеида Азима Ширвани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной Шамахе, где каждое дыхание земли хранит память о поэтах и мудрецах, вновь звучало имя великого Сеида Азима Ширвани. Его слова, наполненные светом просвещения и любовью к народу, будто ожили в стенах города, подарив гостям вдохновение и чувство гордости за богатое культурное наследие Азербайджана.

В честь 190-летия со дня рождения выдающегося поэта-просветителя состоялось торжественное мероприятие, организованное Министерством культуры Азербайджана, Национальной академией наук (НАНА) и Исполнительной властью Шамахинского района, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Звучала поэзия, лилась музыка, и всё вокруг наполнялось духом эпохи, когда слово имело силу менять сердца и пробуждать умы. Солисты Международного центра мугама представили музыкальные произведения, в которых отразилась глубина и мелодика восточной поэзии.

Ведущий вечера - секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель культуры Ильгар Фахми рассказал о творчестве поэта, напомнив, что Ширвани стал одним из первых, кто обратился к теме народного образования и духовного обновления, прочитав несколько газелей Ширвани.

Среди выступивших был и уроженец Шамахы, народный артист Ильхам Намиг Кямал, представители государственных и общественных структур, культуры и науки, подчеркнув значение просветительских идей Ширвани, его вклад в развитие азербайджанской поэзии.

Музыкальная часть праздника стала подлинным украшением вечера. Под аккомпанемент ансамбля "Eşq" (Горно-Ширванское региональное управление культуры) прозвучали мугамные композиции на стихи Ширвани в исполнении заслуженного артиста Илькина Ахмедова, певцов Нисбет Седраевой, Руслана Адыгезалова и Теймура Азиза. А в исполнении Гусейнаги Асланова газели великого поэта зазвучали с особой проникновенностью, словно мост между прошлым и настоящим.

Вечер в Шамахе стал праздником памяти, культуры и вдохновения - поэтическим откликом времени, где слово Сеида Азима Ширвани вновь напомнило о вечных ценностях - разуме, просвещении и красоте человеческой души.

