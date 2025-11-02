Art Weekend в Баку - открылась выставка "Состояние потока ", отражённый в воде город (ФОТО)

БАКУ/ Trend Life/ - В рамках Фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), организованного Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA при партнерстве с министерством культуры Азербайджана, в Галерея Kichik QalArt открылась групповая выставка азербайджанских художников "Состояние потока" (Axın halı), сообщает Trend Life.

Баку - город фонтанов. Его общественные пространства, словно якорем, привязаны к воде и с течением времени хранят в себе истории людей и сообществ.

Фонтаны Баку - это места встреч и отдыха, игр и размышлений, споров и примирений, признаний и мечтаний. Они - и сцена, и гостиная города, где личное переплетается с общественным, а повседневность превращается в поэзию.

Вода становится метафорой движения, перемен и развития Баку - живой памятью города и его жителей, выражением непрерывного потока жизни.

В рамках проекта семь художников - Фидан Абилова, Эльнур Мусаев, Гюнель Джафарова, Лейла Исаева, Нигяр Сафарава, Гусейн Джалил, Айдын Багиров - создали произведения публичного искусства, вдохновлённые фонтанами, расположенными в центре города. Каждая работа рассказывает историю - личную или общественную, связанную с конкретным пространством. Темы проекта затрагивают роль фонтанов в жизни города, их влияние на формирование городской и коллективной идентичности, а также их потенциал в создании новых представлений, образов и возможных будущих сценариев для Баку.

Кураторы - Лесли Грей, Ситара Ибрагимбейли, Мехинбану Сефиханлы

Экспозиция представлена по 30 ноября

Отметим, что с 31 октября по 2 ноября в Баку проходит грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратил Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. На различных локациях представлено более 40 проектов! Особое внимание уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая представлена через язык искусства. Вода, олицетворяющая символ жизни, устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.

