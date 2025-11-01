В Музее каменной летописи представлен спектакль пантомимы «Тайна воды» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Музее каменной летописи представлен спектакль пантомимы «Тайна воды», специально подготовленный для арт-фестиваля «Полет в Баку. Aрт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС».

Как сообщает Trend, сценическое произведение посмотрели, принявшие участие в мероприятии, инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

Тематика постановки построена вокруг воды - ключевого символа фестиваля. Автор проекта - Народный артист Азербайджана, актер пантомимы Парвиз Мамедрзаев в своем произведении отражает вечную связь человека с водой.

Наряду с Парвизом Мамедрзаевым в постановке задействованы 7 актеров. В спектакле без слов, но с глубокой выразительностью показан трудный путь людей в поисках воды - источника жизни.

Цель проекта - показать уникальность Баку - центра культуры, в котором переплетены традиции и современность, разнообразные взгляды и идеи, города, вдохновляющего будущие поколения и находящего отклик в глобальном масштабе.