Art Weekend в Баку - открылась выставка "Я – Вода", где течёт память (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), организованного Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA при партнерстве с министерством культуры Азербайджана, в Zaman Art Gallery открылась групповая выставка азербайджанских художников "Я – Вода" (Mən Suyam), сообщает Trend Life.

Эта экспозиция объединила более двадцати авторов - Таира Шихалиева, Айлин Мамедли, Диану Алиеву, Магомеда Оруджева, Эльдара Бабазаде, Саялы Мамедову, Орхана Гараева, Инну Костину, Афаг Акбарову, Адиля Шихалиева, Мир Азера Абдуллаева, Гюнель Равилову, Айнуру Махмудову, Гюльнару Халилову, Нигяр Фамильсой, Вугара Али, Фазилю Раджабову, Джавида Мамедова, Солтана Солтанлы, Вюсалю Агаразыеву, Рафаила Алиева, Сархана Гаджиева, Фидан Заман и Новруза Балабекова. Автор концепции – Фидан Заман.

Каждый из участников по-своему прочёл стихию воды - кто-то через прозрачность и свет, кто-то через движение, глубину или отражение. Работы объединялись не темой, а дыханием - единым чувством плавности, очищения и текучего времени.

Цель выставки заключалась не только в том, чтобы показать воду как элемент природы, но и в том, чтобы напомнить зрителю о её духовной сущности. О том, что в каждом человеке течёт собственная река - наполненная памятью, болью, светом и надеждой.

Выставка «Я - Вода» стала живым напоминанием о том, что искусство, как и сама вода, не знает границ - оно принимает любую форму, отражает мир и очищает душу.

Экспозиция представлена до 16 ноября.

Отметим, что с 31 октября по 2 ноября в Баку проходит грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратил Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. В различных локациях представлено более 40 проектов! Особое внимание уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая представлена через язык искусства. Вода, олицетворяющая символ жизни, устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.

