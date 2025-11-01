Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках рабочего визита в Азербайджан делегации во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко в Министерстве здравоохранения состоялась встреча.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

Отмечается, что во встрече приняли также участие чрезвычайный и полномочный посол Украины в нашей стране Юрий Гусев и руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям Алибала Магеррамзаде.

"Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев обратил внимание на успешное продолжение двусторонних отношений между нашими странами во многих сферах. Министр отметил, что с момента восстановления независимости между Азербайджаном и Украиной сложились дружеские отношения, и на двусторонней основе были налажены плодотворные связи.

Подчеркнув, что Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание и значение развитию отечественного здравоохранения, министр отметил, что модернизация, цифровизация этой сферы, развитие человеческого капитала и укрепление экономики здравоохранения являются одними из приоритетных задач для Азербайджана.

Говоря о значимости визита в нашу страну масштабной делегации во главе с Виктором Ляшко, Теймур Мусаев отметил: «Этот визит придаст мощный импульс укреплению стратегического партнерства в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Украиной, развитию прямого практического сотрудничества в области фармацевтики, онкологии, педиатрии, кардиологии и медицинского образования. Кроме того, он создаст новые возможности для расширения взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран».

В свою очередь, министр здравоохранения Украины выразил благодарность азербайджанскому государству за оказанную его стране гуманитарную помощь. Подчеркнув высокий уровень межгосударственных отношений, Виктор Ляшко обратил внимание на наличие исторических и традиционных дружеских связей между нашими странами: «Организация курса реабилитации для украинских детей в возрасте 7–17 лет, лишенных родительской опеки, в Санаторно-курортном реабилитационном центре Министерства здравоохранения при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства Здравоохранения Азербайджана является ярким подтверждением этого».

Затем между министерствами здравоохранения двух стран было подписано обновленное Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.

Документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Министры отметили, что основная цель Соглашения о сотрудничестве — укрепление систем здравоохранения обеих стран и расширение институциональной базы, содействие развитию здоровья населения, а также реализация программ сотрудничества. В то же время документ создает правовую основу для дальнейшего углубления стратегического партнерства в сферах традиционной медицины, фармацевтической промышленности, а также развития медицинского образования.

В рамках визита были подписаны Меморандумы о сотрудничестве между Национальным онкологическим центром Азербайджана и Национальным институтом рака Украины, Научно-исследовательским педиатрическим институтом им. К.Я. Фараджевой Азербайджана и Детской больницей «Охматдет» Украины, а также кардиологическими центрами.

В ходе визита был подписан новый Меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским медицинским университетом и Харьковским национальным медицинским университетом, предусматривающий обмен студентами и специалистами, а также проведение совместных научных исследований.

Подписанные документы способствуют укреплению долгосрочного и эффективного стратегического партнерства в области здравоохранения между двумя странами", - говорится в информации ведомства.

