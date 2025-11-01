Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
На ирано-иракской границе произошло землетрясение

Общество Материалы 1 ноября 2025 16:54 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 14:55 по местному времени в провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, на границе с Ираком, произошло землетрясение силой 4,7 балла.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 22 километрах от района Гаср-э-Ширин в Иране и в 10 километрах от района Ханагин в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

