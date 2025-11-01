Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Алжир связывают традиционные узы дружбы и братства

Политика Материалы 1 ноября 2025 13:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Алжир связывают традиционные узы дружбы и братства
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Алжир связывают традиционные узы дружбы и братства.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Народной Демократической Республики Алжир Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника Алжирской Народной Демократической Республики - Дня революции.

"Этот исторический день, золотыми буквами вписанный в героическую летопись Вашей страны, является воплощением стремления народа Алжира к независимости и свободе, его несгибаемой воли, национального единства и солидарности.

Азербайджан и Алжир связывают традиционные узы дружбы и братства. Мы придаем большое значение развитию этих отношений и расширению нашего сотрудничества.

Убежден, что в интересах наших народов взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и впредь будет успешно продолжаться благодаря нашим совместным усилиям", - говорится в письме.

