В Азербайджане вырос объем кредитов малому бизнесу

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 октября объем кредитов, выданных малому бизнесу в Азербайджане, составил 1,620 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на данные Центрального Банка Азербайджана.

Согласно информации, это на 46,4 миллиона манатов, или на 2,9%, больше, чем на 1 сентября текущего года, и на 48 миллионов манатов, или на 3%, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября текущего года объем кредитов, выданных малому бизнесу в Азербайджане, составил 1,573 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 октября 2024 года — 1,572 миллиарда манатов.

