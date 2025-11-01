Китай в Узбекистане. Как Пекин превращается в ключевого инвестора

БАКУ /Trend/ - Роль Китая в экономике Узбекистана стремительно меняется. На фоне ускоряющейся модернизации Узбекистан рассматривает Пекин не просто как крупнейшего торгового партнера, но и как ключевой источник технологий и капитала. Китай участвует практически во всех стратегически значимых секторах - от энергетики и промышленности до транспорта, цифровизации и агросектора.

За последние пять лет товарооборот между странами почти удвоился: с $6,4 млрд в 2020 году до $13,1 млрд в 2024 году. Портфель совместных проектов превышает $60 млрд, а на Китай приходится около трети всех иностранных инвестиций в Узбекистан. Это подтверждает, что Пекин становится важным драйвером экономического роста республики.

Знаковым событием стал переход к качественно новому формату финансового взаимодействия. 30 октября 2025 года Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Экспортно-импортный банк Китая подписали стратегическое соглашение на Financial Street Forum в Пекине. Документ предусматривает расширение кредитных линий, расчеты в национальных валютах и финансирование масштабных проектов в "зеленой" энергетике, металлургии, транспорте и сфере услуг.

Общий объем привлеченных кредитных ресурсов уже превысил $1,7 млрд и направлен на развитие ключевых отраслей - энергетики, транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения, образования, водного хозяйства и промышленности, а также на поддержку малого и среднего бизнеса. Это соглашение подчеркивает переход Китая от роли финансового до стратегического партнера, вовлеченного в формирование устойчивой экономической инфраструктуры Узбекистана.

Энергетика остается ключевым направлением китайских инвестиций. Прямые вложения CNPC превышают $5 млрд и включают разработку газоконденсатных месторождений, создание подземных хранилищ и подготовку квалифицированных кадров. Одновременно реализуются крупные проекты в возобновляемой энергетике: строительство солнечных электростанций общей мощностью около 800 МВт в Кашкадарье и Бухаре, модернизация гидроузлов и внедрение "умных" технологий генерации позволят ежегодно сокращать выбросы CO₂ на миллионы тонн. Таким образом, Китай выступает не только инвестором, но и технологическим партнером, способствующим переходу Узбекистана к "зелёной" энергетике и снижению зависимости от традиционной генерации.

Транспортные проекты китайских компаний также отражают трансформацию роли Пекина. Строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" позволит сократить время доставки грузов между Восточной Азией и Европой почти вдвое и превратит Узбекистан в ключевой транзитный узел региона. Китайские инвестиции в транспортную инфраструктуру не только ускоряют логистику, но и создают возможности для промышленного роста и регионального развития.

В промышленности Китай действует как технологический партнер. В свободных экономических зонах Навои, Джизака и Янгиера запускаются совместные предприятия по производству электроники, автокомпонентов и строительных материалов. Проект с BYD по производству электромобилей мощностью до 300 тысяч единиц в год делает Узбекистан центром "зеленого" автопрома. Huawei и ZTE внедряют сети 5G и системы "умных" городов, а в сельском хозяйстве китайские технологии капельного орошения и переработки повышают эффективность производства.

Постепенно Китай перестает быть просто источником капитала - он становится стратегическим партнером, вовлеченным в формирование технологической, производственной и логистической базы страны. Создано более 30 тысяч рабочих мест в совместных предприятиях, увеличивается спрос на строительные и транспортные услуги, растёт экспортный потенциал и налоговые поступления.

При этом сохраняются вызовы. Импорт из Китая значительно превышает экспорт в Китай - $16 млрд против $2 млрд в 2024 году, что создает зависимость от внешних технологий и оборудования. Экономисты подчеркивают важность развития локализации, формирования собственных производственных цепочек и компетенций внутри страны, чтобы китайские инвестиции становились инструментом устойчивого роста, а не просто источником капитала.

Геополитически Китай укрепляет позиции Узбекистана как ключевого участника инициативы "Один пояс, один путь", но Ташкент сохраняет многовекторность внешнеэкономической политики, одновременно развивая отношения с Россией, Турцией и ЕС. В отличие от других стран региона, где китайские инвестиции часто ограничены энергетикой и инфраструктурой, Узбекистан использует сотрудничество для диверсификации экономики - от транспорта и энергетики до IT и агропрома.

По прогнозам, общий объем китайских инвестиций может превысить $50 млрд к 2030 году, что позволит стране укрепить промышленный и логистический потенциал и приблизить целевой ВВП в $200 млрд.

Таким образом, Китай в Узбекистане перестал быть просто крупнейшим торговым партнером - сегодня он выступает как стратегический драйвер экономического роста. Инвестиции и технологии Пекина охватывают энергетику, промышленность, транспорт, цифровизацию и агросектор, создавая рабочие места, укрепляя инфраструктуру и повышая экспортный потенциал страны. В отличие от других стран региона, где китайские проекты часто ограничены отдельными секторами, Узбекистан использует это сотрудничество для комплексного развития экономики, интеграции технологий и формирования собственной производственной базы. Роль Китая здесь продолжает эволюционировать - от инвестора до партнера, влияющего на стратегические направления роста и модернизации всей страны.