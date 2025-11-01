Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов (свыше 100 кг) стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет, проходящем в столице Молдовы Кишиневе.

Как сообщает Trend, в финальной схватке Насибов одержал победу над представителем Польши Якубом Сордилом и завоевал золотую медаль.

Еще один представитель Азербайджана, Омар Раджабли (81 кг), уступил в финале итальянцу Мануэлю Парлати и стал серебряным призером турнира.

В поединке за бронзу в весовой категории до 90 кг встретились два азербайджанских дзюдоиста — Вугар Талыбов и Аслан Коцоев. Победу одержал Коцоев, став обладателем бронзовой медали.

Накануне еще один представитель Азербайджана, Ислам Рагимов (66 кг), также завоевал титул чемпиона Европы.