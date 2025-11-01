В Музее каменной летописи открылись выставки в рамках фестиваля Art Weekend (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках фестиваля Art Weekend, обогащающего культурную жизнь Баку, в Музее каменной летописи открылись выставки Baku Steel Art 2025 и «Последняя волна».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева. Гости ознакомились с экспозицией.

Выставка Baku Steel Art 2025 представляет собой точку соприкосновения стали и искусства, творческий мост, способный вдохновить будущие поколения. В представленных работах сочетаются твердость технологии и утонченность творчества. Мастера вдохнули новую жизнь в сталь, превращая ее в оригинальные и самобытные произведения искусства. Созданные в разных художественных стилях скульптуры объединяют эстетические ценности стали и искусства, открывая новые формы выражения современного искусства.

Автор работы «Якорь» Замик Рзаев в интервью АЗЕРТАДЖ поделился своими мыслями о представленных произведениях: «На меня оказало большое впечатление пересыхание Каспийского моря. Как видно, якорь лежит в стороне, а в нижней части помещено зеркало. Это сделано для того, чтобы каждый мог ощутить личную причастность к красоте экологии. Наша цель - показать важность защиты природы и гармоничного сосуществования с искусством. На создание этой работы ушло 10 дней упорного труда».

Румынский скульптор, автор произведения «Земля и огонь» Чиприан Хопиртеан отметил, что представленная им работа отражает историю войны. Он подчеркнул, что проект сформировался на основе двухлетнего опыта участия в восстановлении Агдамской Джума-мечети: «Стены мечети покрыты следами пуль и копоти. Там я стал свидетелем того, на что способна война».

На выставке «Последняя волна» представлена кинетическая инсталляция известного скульптора и художника по инсталляциям Эльвина Набизаде. Работа приглашает зрителя в две параллельные вселенные - между звуком и движением.

«Последняя волна» - это кинетическая конструкция, состоящая из двух монументальных рам-барабанов, подвешенных в отдельных помещениях. Подвешенные инструменты совершают медленные, ритмичные движения - легкие, но непрерывные, подобно дыханию моря.

Инсталляция разворачивается в двух атмосферных пространствах. В первом зале, наполненном холодным сине-белым светом, море кажется спокойным и далеким - в воздухе витает застывшее зимнее безмолвие, несущее умиротворенный ритм природы. Звук волн доносится словно далекое эхо. Во втором зале царит золотистое, теплое сияние - как блеск летнего солнца на подвижной воде. Механический ритм становится более выраженным, пробуждая море и наполняя пространство энергией тепла. Между этими двумя мирами рождается диалог: один и тот же звук раскрывается в разных настроениях, а одно и то же море дышит в течение двух времен года.